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Российская сборная примет участие в 51-й Международной физической олимпиаде

Российская сборная примет участие в 51-й Международной физической олимпиаде

В этом году 51-я Международная олимпиада по физике (IPhO 2021) пройдёт с 17 по 25 июля в г. Вильнюсе (Литва) в дистанционном формате, информирует Минпросвещения России. 

Организаторы подготовили задания для практического и теоретического туров олимпиады, которые предстоит выполнить 370 участникам из 76 стран.

Российскую Федерацию представят:
– Матвей Князев (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область);
– Николай Кононенко (Школа № 57, г. Москва);
– Денис Исмагилов (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область);
– Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580, г. Москва);
– Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ, г. Москва).

Руководителем сборной является проректор по учебной работе Московского физико-технического института (МФТИ) Артём Воронов, заместителями – доцент МФТИ Михаил Осин, заместитель заведующего учебно-методический лабораторией по работе с одарёнными детьми МФТИ Виталий Шевченко и тьютор этой же лаборатории Юрий Скаков.

Сейчас ребята под руководством ведущих преподавателей и научных сотрудников МФТИ проходят завершающую подготовку к олимпиаде.

Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран.

В 2020 году на 50-й Международной физической олимпиаде для школьников, которая проходила в Тель-Авиве (Израиль), российская сборная завоевала 4 золотые и одну серебряную медаль.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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