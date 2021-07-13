"Русские и украинцы — один народ. Вместе мы сильнее и успешнее" - Путин
Русские и украинцы — один народ, говорится в статье президента Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Свое повествование глава государства начинает с Древней Руси и указывает, что и русские, и украинцы, и белорусы — это ее наследники. Он напомнил, что ещё с XII века само название "Украина" использовалось в значении "окраина", а слово "украинцы" первоначально означало «пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей».
Затем Путин проводит читателей через различные исторические периоды, показывая связь Украины и России. В итоге президент РФ доходит до советского периода и дает оценку его влиянию на русских и украинцев.
«Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов», — отмечает глава государства.
Президент указывает, что после распада СССР именно РФ "многое сделала", чтобы Украина состоялась. Он также резюмирует, что за это время постсоветские государства добились кооперации, которой «могли бы позавидовать страны Евросоюза». «Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнёрами», — уверен Путин.
Затем Путин критикует власти Украины, которые, по его оценке, решили "обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого", кроме вопроса границ. Он добавляет, что совместная история русских и украинцев стала мифологизироваться и переписываться. Путин также увидел, что Украину стали втягивать в "геополитическую игру", цель которой сделать из соседней страны плацдарм против России.
"Под удар попало всё то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего — русский язык", — сетует президент. До этого он указывал, что за годы раздробленности стали возникать "говоры", однако русский и украинский языки были близки. «Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной?» — делится своими соображениями российский лидер.
Он также отмечает удар по духовному единству. При этом он уверен, что проект Украины как "анти-России" отвергли миллионы жителей соседней страны.