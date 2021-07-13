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"Русские и украинцы — один народ. Вместе мы сильнее и успешнее" - Путин

"Русские и украинцы — один народ. Вместе мы сильнее и успешнее" - Путин

Русские и украинцы — один народ, говорится в статье президента Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля. 

Свое повествование глава государства начинает с Древней Руси и указывает, что и русские, и украинцы, и белорусы — это ее наследники. Он напомнил, что ещё с XII века само название "Украина" использовалось в значении "окраина", а слово "украинцы" перво­началь­но означало «пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей».

Затем Путин проводит читателей через различные исторические периоды, показывая связь Украины и России. В итоге президент РФ доходит до советского периода и дает оценку его влиянию на русских и украинцев.

«Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она созда­валась за счёт истори­ческой Рос­сии. Большевики относились к русскому народу как к неис­черпаемому материалу для социальных экспе­риментов», — отмечает глава государства.

Президент указывает, что после распада СССР именно РФ "многое сделала", чтобы Украина состоялась. Он также резюмирует, что за это время постсоветские государства добились коопе­рации, которой «могли бы позавидовать страны Евро­союза». «Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нёрами», — уверен Путин.

Затем Путин критикует власти Украины, которые, по его оценке, решили "обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого", кроме вопроса границ. Он добавляет, что совместная история русских и украинцев стала мифоло­гизироваться и переписываться. Путин также увидел, что Украину стали втягивать в "геополитическую игру", цель которой сделать из соседней страны плацдарм против России.

"Под удар попало всё то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего — русский язык", — сетует президент. До этого он указывал, что за годы раздробленности стали возникать "говоры", однако русский и украинский языки были близки. «Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной?» — делится своими соображениями российский лидер.

Он также отмечает удар по духовному единству. При этом он уверен, что проект Украины как "анти-России" отвергли мил­лионы жителей соседней страны.

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По материалам: uposters.ru

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