Сакральный смысл Четверки: энергетика числа 4 и его влияние на судьбу и удачу

Вадим Карасев

В нумерологии всего девять чисел, и каждое из них отличается от любого другого. Четверка и вовсе стоит особняком. Эксперты рассказали о том, почему это число можно считать особенным, и о том, как оно влияет на нас с вами.

При помощи нумерологии можно узнать свой код любви, свои кармические задачи и многое другое. Эта наука дает ответы на такие вопросы, на которые не под силу дать ответ другим наукам, изучающим энергетику жизненных процессов и судьбы. В этот раз мы расскажем, как на судьбу влияет число 4.

Энергетика числа 4

Первое, на что стоит обратить особое внимание, — это тот факт, что Четверка олицетворяет собой единение и силу четырех стихий: Земли, Воды, Воздуха и Огня. Это число с самой гармоничной и спокойной энергетикой из всех. Само собой, этот факт очень благотворно влияет на наше настроение, когда Четверка у руля. С другой стороны, это чрезмерное спокойствие может лишать людей мотивации, страсти.

Четверка безлика. Для нее нет ни добра, ни зла. Это число воспринимает мир лишь как единое целое. Для него особую важность имеет все и одновременно ничего. Не пугайтесь таких описаний, ведь число 4 не заставляет нас решать загадки. Наоборот, оно показывает мир и людей такими, какие они есть. Когда Четверка у руля, практически невозможно скрыть от себя и от окружающих своей сути. Это число поощряет честность и открытость. Когда какой-то период проходит под влиянием Четверки, важно признавать свои ошибки и бороться со своими страхами.

Четверка крайне плохо сочетается с переменами. Когда она у руля, старайтесь не менять жизнь вокруг себя слишком кардинально. Это не значит, что нужно топтаться на месте. Наоборот, стоит идти вперед, но фокусироваться на всем понемногу — без излишеств и чрезмерной одержимости.

Влияние Четверки на судьбу и удачу

Четверка влияет на людей мягко. Она гармонизирует сознание, исправляет проблемы, помогая людям бороться со страхами, комплексами, грустью. Если в какой-то из дней число 4 будет править миром, теперь вы будете знать, что в этот день можно пойти на компромисс с окружающими. Это очень благоприятный период для принесения извинений и для переговоров. Четверка помогает закопать топор войны тем, кто действительно этого желает.

Если вы вдруг стали постоянно замечать повторяющиеся четверки в номерах телефонов и номерах автомобилей, то это может быть знаком судьбы. Таким образом Вселенная говорит вам «притормози», «успокойся», «стань смиреннее, спокойнее». Всюду встречающееся число 4 не только предостерегает, но еще и показывает, что все в полном порядке.

Очень хорошо, когда у вас в номере телефона, банковской карты или номере дома есть несколько четверок, ведь это явный символ того, что Вселенная наблюдает за вами и пытается сделать вашу жизнь лучше. Это значит, что в трудных ситуациях вы под надежной защитой.