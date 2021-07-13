Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СБУ задержала агента российской разведки

СБУ задержала агента российской разведки
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Украины, завербованного Главным разведуправлением РФ. Его задержали в Кировоградской области.

По данным спецслужб, злоумышленник собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих по заданию РФ.
"Эти данные спецслужбы РФ хотели использовать для дальнейшей вербовки и конфиденциального сотрудничества", - отмечают в СБУ.

За проделанную "работу" агент получал переводы на банковскую карточку российскими рублями.

Задержанному уже сообщено о подозрении по статье "Государственная измена".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

СБУ задержала агента российской разведки
СБУ задержала агента российской разведки
Маск отреагировал на пост Рогозина о российских олигархах
Маск отреагировал на пост Рогозина о российских олигархах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июля 2021 года
Изображения демонов на стене норвежской церкви оказались делом рук реставраторов 1940 года
Изображения демонов на стене норвежской церкви оказались делом рук
От Сингапура до Монте-Карло: где отдыхают дочки российских миллиардеров этим летом
От Сингапура до Монте-Карло: где отдыхают дочки российских
В Амурской области готовится к открытию центр «Доброшкола»
В Амурской области готовится к открытию центр «Доброшкола»
В Пензе создадут первый школьный «Кванториум» в регионе
В Пензе создадут первый школьный «Кванториум» в регионе
Межведомственное взаимодействие в системе воспитания обсудили в Общественной палате РФ
Межведомственное взаимодействие в системе воспитания обсудили в
Регуляция генной активности сделала табак менее вредным
Регуляция генной активности сделала табак менее вредным
Ксения Собчак с сыном Платоном отдыхает в Италии
Ксения Собчак с сыном Платоном отдыхает в Италии
Москва вошла в топ-7 рейтинга самых умных городов мира
Москва вошла в топ-7 рейтинга самых умных городов мира
8 причин, из-за которых вы не можете реализовать себя
8 причин, из-за которых вы не можете реализовать себя

Топ на сегодня

В Украине против коронавируса вакцинировали еще 26 тысяч человек. Первую прививку получили уже 2,3 млн
В Украине против коронавируса вакцинировали еще 26 тысяч человек.
Медитация «Священные слова» для успокоения и концентрации
Медитация «Священные слова» для успокоения и концентрации
Стратегическая сессия "Единой России" по вопросам доступной среды и поддержки инвалидов пройдет 15 июля
Стратегическая сессия "Единой России" по вопросам доступной
Правительство России выделило 5 млрд рублей на ремонт педагогических вузов
Правительство России выделило 5 млрд рублей на ремонт педагогических
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более 1200 объектов образования
В Новосибирской области к новому учебному году отремонтируют более

Еще по теме

В Кабмине Украины СБУ задержала «агента российских спецслужб»
СБУ разоблачила агента российских спецслужб в Кабмине (ВИДЕО)
В СБУ сообщили подробности задержания чиновника Кабмина
ФСБ задержала члена миссии ОБСЕ, завербованного украинскими спецслужбами