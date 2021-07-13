СБУ задержала агента российской разведки

Анастасия Иванова

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Украины, завербованного Главным разведуправлением РФ. Его задержали в Кировоградской области.По данным спецслужб, злоумышленник собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих по заданию РФ."Эти данные спецслужбы РФ хотели использовать для дальнейшей вербовки и конфиденциального сотрудничества", - отмечают в СБУ.За проделанную "работу" агент получал переводы на банковскую карточку российскими рублями.Задержанному уже сообщено о подозрении по статье "Государственная измена".