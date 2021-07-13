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Широкий выбор парфюмерии в крупнейшем онлайн-магазине ParfumPlus

Изысканная парфюмерия является неотъемлемой составляющей любой женщины при выходе «в свет», походе на работу или просто в гости к друзьям. Купить качественный брендовый парфюм вы сможете в крупнейшем онлайн-магазине ParfumPlus по самым выгодным ценам.

Парфюмерия на любой вкус

Компания ParfumPlus предлагает своим клиентам только лучшую продукцию от самых известных в мире производителей. В каталоге на официальном сайте представлены духи, туалетная вода для мужчин, парфюмерная вода для женщин, пробники и тестеры новинок текущего года, а также популярные ароматы, которые уже давно стали классикой и выпускаются на протяжении десятилетий.

Широкий выбор парфюмерии с первого взгляда просто поражает воображение. В настоящий момент на сайте https://parfumplus.ru/ представлено около 12 тысяч популярных ароматов от более чем тысячи мировых брендов-производителей.  Вся представленная продукция сертифицирована и имеет соответствующие документы, подтверждающие оригинальность и высокое качество продукции.

Подобрать парфюмерию можно по нескольким критериям. Конечно, выбирая классические бренды, такие как Диор, Шанель, Армани или Булгари, вы в любом случае получите уже известные ароматы. Тем не менее, в ассортименте есть и свежие новинки от Антонио Бандерас, Виктория Сикрет или Тифани. В интернет-магазине ParfumPlus есть ароматы на любой вкус, пол, возрасти и даже стиль жизни.

Выгодная покупка

Каждый клиент, приобретая парфюмерию в интернет-магазине ParfumPlus, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие важные моменты:

  • Оперативная доставка в пределах Москвы и области, а также по территории Северной столицы (Санкт-Петербург). Вся продукция, представленная в каталоге, всегда есть в наличии и будет отправлена клиенту курьерской службой непосредственно в день оплаты.
  • Оплата товара осуществляет любым удобным для клиента способом – наличными курьеру, банковский перевод или карточный расчет, любые из существующих электронных систем оплаты (Яндекс.Деньги, Киви, Вебмани и т.д.).
  • Огромное количество пунктов самовывоза (бесплатно).
  • Гибкая система скидок для постоянных клиентов, накопительная карта, подарочные сертификаты, постоянные акции и скидки.
  • Сезонная распродажа – отличный способ сэкономить и приобрести понравившийся аромат по специальной цене.

Онлайн-магазин парфюмерии ParfumPlus

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 771-07-24

E-mail: [email protected]

Сайт: parfumplus.ru

График работы: понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00

# Общество

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