Соединение Венеры и Марса 13 июля 2021 года: как борьба стихий отразится на жизни Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Это важное, но неблагоприятное астрологическое событие, о котором важно всегда знать заранее. Астрологи рассказали, как соединение Марса и Венеры отразится на нашей жизни и удаче 13 июля.

Соединение — крайне опасный аспект, особенно если в нем участвуют противоположные по энергетике планеты, такие как Венера и Марс. Венера представляет стихии Воды и Воздуха, а Марс — это огненная планета. 13 число входит в список самых опасных дней июля, ведь это будет день противоборства Воды и Огня.

Овен

Энергетика Овнов окажется в полном диссонансе 13 числа. Этим и без того вспыльчивым людям борьба противоположных стихий помешает успокоиться и достичь внутренней гармонии. Люди этого Знака могут быть крайне негативными и с большой вероятностью не смогут сфокусироваться на важных делах.

Телец

Тельцам война этих планет спутает все карты. Астрологи настоятельно не рекомендуют сегодня просить кого-то о помощи. Желательно во всех начинаниях и делах быть самостоятельными. Чужой совет может показаться полезным, но в конечном итоге с высокой вероятностью приведет к фиаско.

Близнецы

Людям этого Знака сегодня будет очень сложно принимать решения, но в целом этот день не будет таким опасным, как для представителей большинства других Знаков Зодиака. Близнецам астрологи советуют отказаться от сложных дел и забот, требующих максимальной концентрации.

Рак

Ракам захочется в этот день активизироваться во всех сферах: и в любви, и в делах. Усидеть на двух стульях одновременно не получится, поэтому лучше сосредоточиться на чем-то одном. Чтобы обойти стороной неприятности, нужно неукоснительно следовать привычному расписанию и не рисковать.

Лев

Львам астрологи рекомендуют день борьбы Венеры и Марса посвятить домашним делам. Война между Водой и Огнем сделает Львов безрассудными, поэтому желательно не подписывать важных бумаг, не тратить деньги зря и не бросаться обещаниями. Каждое их слово может сыграть против них.

Дева

У Дев в этот день может появиться много новых врагов и недоброжелателей. Именно поэтому астрологи советуют не реагировать слишком остро на чужие выпады. Если воспринимать все слишком близко к сердцу, жизнь покажется адом. Нужно помнить, что все трудности временны.

Весы

Для Весов это день иллюзий. Плохое им часто будет казаться хорошим и наоборот. Астрологи не советуют объяснять причины своих поступков посторонним людям. Окружающие будут склонны к критике, но их слова и замечания будут лишь поводом возвыситься за счет Весов.

Скорпион

Борьба стихий сделает Скорпионов более чувствительными и эмоциональными. Любые негативные выпады людей и неприятные события будут сказываться на настроении, но ближе к концу дня Скорпионы смогут понять, что это просто мелочи. Не нужно пытаться объяснить чужие поступки.

Стрелец

Соединение Венеры и Марса негативно отразится на настроении Стрельцов. Также эти две планеты заблокируют для них путь к успеху в любовной сфере. Харизма и обаяние Стрельцов сойдет на нет. Люди временно перестанут тянуться к ним, поэтому астрологи советуют просто сфокусироваться на других сферах.

Козерог

Козероги станут очень замкнутыми. Они и без сегодняшнего положения планет довольно настороженно относятся к толпе, но сегодня представители данного Знака могут стать очень нелюдимыми. Не исключено, что борьба Огня и Воды закроет чакры Козерогов и заставит их потерять уверенность в себе.

Водолей

Водолеев соединение Венеры и Марса заставит сорить деньгами. Нужно очень осторожно относиться к финансам, особенно если их сейчас немного. Также астрологи отмечают, что сегодня могут вернутся старые проблемы, о которых Водолеи благополучно забыли.

Рыбы

Рыбы будут вспыльчивыми, а их настроение в целом будет очень часто меняться. Закончится это лишь в самом конце дня. Астрологи настоятельно советуют в течение дня как можно реже прибегать к грубой силе, шантажу и ультиматумам. Нужно держать себя в руках.