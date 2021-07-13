Стратегическая сессия "Единой России" по вопросам доступной среды и поддержки инвалидов пройдет 15 июля

Вадим Карасев

Партия "Единая Россия" на съезде приняла за основу положения Программы партии, с которой кандидаты идут на выборы в Государственную Думу 19 сентября. Окончательна программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с гражданами. Программный документ будет нацелен на результат повышения качества жизни, сообщил в Instagram депутат Государственной думы председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.



"Недавно лично участвовал во встречах с жителями Протвино, Серпухова, Чехова, Видного. Люди из подмосковных городов задавали разнообразные вопросы и рассказывали о проблемах, многие из которых касались компенсаций за технические средства реабилитации, медико-социальной экспертизы, доступной среды, санитарно-курортного лечения и жилья для инвалидов", - рассказал он.

По словам парламентария, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из приоритетов партии, которая проводит в жизнь множество инициатив, направленных на интеграцию инвалидов в общество, предлагает законодательные изменения в сфере социальной защиты людей с инвалидностью.

Он добавил что 15 июля, в 10.30 по московскому времени на площадке партии "Единая Россия" эксперты и представители общественных организаций обсудят наиболее актуальные проблемы и необходимые меры поддержки инвалидов. Эти инициативы войдут в народную программу "Единой России". Трансляция мероприятия будет доступна на сайте партии ER.RU и в её социальных сетях.