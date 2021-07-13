Строить газопроводы станет легче

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

01:37 Автор: Ольга Шульга

Разрешения на строительство не нужно будет получать при возведении, реконструкции объектов транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно. Соответствующий закон вступает в силу 13 июля.

Ранее норма действовала для газопроводов с давлением до 0,6 МПа.

Подготовленным депутатами и сенаторами законом внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ.

Законы, вступающие в силу с 13 июля

После вступления закона в силу «прогнозируется значительное сокращение стоимости и сроков работ по строительству сетей газораспределения и газопотребления», пояснял один из авторов документа, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Это будет способствовать развитию темпов газификации страны», — уверен сенатор.

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#газ #газификация регионов

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