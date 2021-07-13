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Татьяна Геворкян, Наталья Максимова, Дина Немцова и другие на дне рождения Полины Аскери

Татьяна Геворкян, Наталья Максимова, Дина Немцова и другие на дне рождения Полины Аскери

С началом летнего сезона светская жизнь в Москве замерла (и переместилась во Францию, где на днях отгремела Неделя высокой моды и начался Каннский кинофестиваль), и все разъехались по курортам, однако у тех, кто пока переживает жару в столице, вчера был отличный повод для встречи: открытие выставки художницы Маши Руденко в Askeri Gallery и день рождения основательницы галереи Полины Аскери.


Полина Аскери


Увидеть выставку одними из первых и поздравить именинницу, которой исполнилось 36 лет, пришли Аврора, Татьяна Геворкян, Наталья Максимова, Дина Немцова, Маша Цигаль и многие другие.

Искусство является неотъемлемой частью моей жизни, и в этот день для меня было важно собрать вместе не только дорогих мне людей, но и преподнести им подарок в качестве благодарности за ту преданность, поддержку и веру в дело, которому я посвящаю свою жизнь. Дело, в силу и бесконечную красоту которого я верю больше всего — искусство,

— сказала Полина на вечере.


Аврора


Аврора и Полина Аскери


Татьяна Геворкян



Дина Немцова



Дина Немцова, Татьяна Геворкян, Виктория Полякова и Полина Аскери

Маша Руденко — бывшая модель, переквалифицировавшаяся в художницы. Выставка Between Realities — первая в ее биографии. Она работает в технике "живого" коллажа и исследует "глубинную природу человека и его отношений с окружающим миром и самим собой".

Искусство для меня — это двигатель, который помогает мне всецело пройти жизненный путь. Я нахожу гармонию в себе через творческий процесс, во время работы мое эго растворяется, и я будто бы погружаюсь в другое, параллельное пространство. Чем больше я работаю, тем больше у меня возникает вопросов к себе и к окружающему миру, ответы на которые я ищу в своих практиках,

— рассказала Руденко.


Маша Руденко


Маша Руденко и Полина Аскери

Выставка Between Realities станет первой в серии совместных проектов Маши Руденко и галереи Полины Аскери, поскольку теперь именно здесь будут эксклюзивно представлять произведения художницы в России.


Полина Аскери с гостями вечера


Впрочем, на вернисаже говорили не только о будущих творческих планах Полины и Маши, но и о более "простых" вещах, поздравляя Полину с днем рождения и желая ей счастья. Сама она тоже загадала желание, задув свечи на роскошном торте. Предыдущий год для девушки выдался непростым: прошлым летом она развелась с Борисом Белоцерковским, в браке с которым прожила два года.


Ангелина Аскери


Полина и Ангелина Аскери



Ирина Гринева


Наталья Максимова



Константин и Ольга Андрикопулос


Виктория и Илья Давыдовы


Денис Катаев и Полина Аскери


Антон Желнов и Полина Аскери


Лидия Александрова


Маша Цигаль


Полина Аскери и Дарья Михалкова


Снежина Кулова


Эстер и Сандра Эбнер


Полина Аскери и Дмитрий Дудинский
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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