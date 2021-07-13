Технология HyperMotion в FIFA 22 будет доступна только на консолях нового поколения

Влада Некрасова

Современная технология HyperMotion для FIFA 22 будет доступна только пользователям консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом сообщил исполнительный продюсер EA Sports Аарон Макхарди.HyperMotion – технология, с помощью которой в FIFA добавляют более правдоподобные анимации. Данное нововведение не смогут прочувствовать владельцы ПК, PlayStation 4 и Xbox One.«Для запуска HyperMotion для ПК-версии понадобились бы слишком высокие системные требования. Это не позволило бы многим людям поиграть в FIFA 22», - сказал Аарон Макхарди в комментарии изданию «PC Gamer».Добавим, что видеоигра FIFA 22 поступит в свободную продажу 1-го октября.