В Амурской области готовится к открытию центр «Доброшкола»

Влада Некрасова

В Амурской области в школе-интернате №9 села Ивановка, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями, готовится к открытию центр «Доброшкола», сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

Центр откроется в сентябре 2021 года и станет пятым в регионе.

«Благодаря реализации нацпроекта «Образование» за минувшие два года мы открыли центры «Доброшкола» в четырех образовательных организациях области – школе №7 и школе-интернате №8 в Благовещенске, школе-интернате №10 Белогорска и школе-интернате города Свободный. Важно, что в новых центрах делается акцент на профориентацию детей. Ребята учатся обувному, пекарному, картонажно-переплетному делу. Это способствует их социально-трудовой адаптации и позволяет учащимся овладеть профессией, востребованной на рынке труда», - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Новое оборудование, поставляемое в «Доброшколы» дает возможность для развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы, а также призвано предупредить негативные тенденции в поведении детей и помочь скорректировать психоэмоциональное состояние воспитанников в нужном русле.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.