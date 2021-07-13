В Госдуму внесли законопроект о запрете плавающей ставки по потребкредитам и ипотеке
09:38 Автор: Юлия Тихонова
Законопроект: № 1212906-7
Депутат Анатолий Аксаков, сенаторы Николай Журавлёв и Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить плавающую процентную ставку по потребительским кредитам и ипотечным займам.
«Парламентская газета» ранее подробно писала об инициативе.
Изменения вносятся в закон «О Центральном банке Российской Федерации». Так, запрет на переменный процент предлагается распространить на ряд категорий договоров потребительского кредита, а также ипотечные займы.
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Речь идет о случаях, когда сумма потребительского кредита не больше минимального размера займа, установленного Правительством по согласованию с Центробанком. Также запрет распространяется на договоры, заключённые на срок более 20 лет и менее года.
Законопроект позволяет выдавать кредиты с переменными ставками без ограничений, пока сумма займа превосходит максимальный размер кредита, установленный кабмином.
Кроме того, дополнительными полномочиями предлагается наделить Банк России. Если объём выдаваемых банком кредитов с переменной процентной ставкой будет сопряжён с рисками, регулятор получит право установить максимальную допустимую долю таких займов.
В марте Президент Владимир Путин поручил кабмину вместе с ЦБ до 15 июля подготовить законопроект, регулирующий порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по кредитам.
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