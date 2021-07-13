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В Госдуму внесли законопроект о запрете плавающей ставки по потребкредитам и ипотеке

В Госдуму внесли законопроект о запрете плавающей ставки по потребкредитам и ипотеке

09:38  Автор: Юлия Тихонова


Законопроект: № 1212906-7



Депутат Анатолий Аксаков, сенаторы Николай Журавлёв и Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить плавающую процентную ставку по потребительским кредитам и ипотечным займам. 

«Парламентская газета» ранее подробно писала об инициативе. 

Изменения вносятся в закон «О Центральном банке Российской Федерации». Так, запрет на переменный процент предлагается распространить на ряд категорий договоров потребительского кредита, а также ипотечные займы.

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Речь идет о случаях, когда сумма потребительского кредита не больше минимального размера займа, установленного Правительством по согласованию с Центробанком. Также запрет распространяется на договоры, заключённые на срок более 20 лет и менее года.

Законопроект позволяет выдавать кредиты с переменными ставками без ограничений, пока сумма займа превосходит максимальный размер кредита, установленный кабмином.

Кроме того, дополнительными полномочиями предлагается наделить Банк России. Если объём выдаваемых банком кредитов с переменной процентной ставкой будет сопряжён с рисками, регулятор получит право установить максимальную допустимую долю таких займов.

В марте Президент Владимир Путин поручил кабмину вместе с ЦБ до 15 июля подготовить законопроект, регулирующий порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по кредитам.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#ипотека #кредиты

Ещё материалы: Анатолий Аксаков, Николай Журавлев, Мухарбий Ульбашев


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По материалам: pnp.ru

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