В Ивановской области завершил работу всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев»

Анастасия Иванова

В Ивановской области завершил работу всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев», сообщает Российское военно-историческое общество.

Его участниками стали порядка 1 тысячи детей и подростков из разных регионов страны.

«Смены в Ивановской области открывали сезон-2021 военно-исторического лагеря «Страна Героев». Это большая честь и особая ответственность. Организационная группа лагеря, инструкторы и вожатые делали всё, чтобы каждый день развивал в участниках новые способности и волевые качества, интерес к изучению истории нашей страны. Лагерь стал мощной образовательной площадкой и средой для обмена опытом. Уверен, что заряд знаний и энергетики, который получили здесь ребята, даст новый импульс к развитию молодежных патриотических движений в регионах», - сообщил руководитель лагеря «Страна Героев» в Ивановской области Алексей Кузьмин.

Образовательная программа строилась в рамках четырех тематических направлений – «Защитники», «Хранители Истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы». Были и общие курсы – по военной истории России, общей спортивной подготовке и социальному проектированию. Также участники разрабатывали проекты патриотической тематики, учились снимать и монтировать репортажи, получили навыки строевой подготовки, прикладной военной археологии и туристской подготовки.

«Страна Героев» – проект, призванный воспитывать российских школьников в духе патриотизма и глубокого почтения к российской истории. В ходе летних смен участники получают навыки проектной деятельности, учатся работать в команде, преодолевать трудности, развивают силу, выносливость и морально-волевые качества.

Молодежные лагеря функционируют в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 25 регионах РФ.

Молодежные лагеря организованы Агентством развития внутреннего туризма, которое также является оператором проекта РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

В 2021 году «Страна Героев» примет 5000 человек в пяти субъектах России: Волгоградской, Пензенской, Псковской, Ивановской областях и Республике Башкортостан.