В Московской области дополнительно направят более 880 млн рублей на строительство школ

Лидия Мартынова

В Московской области дополнительно направят более 880 миллионов рублей на строительство школ, сообщает Московская областная дума.

В 2021 году будет выделено более 579 миллионов рублей, в 2022 году – свыше 300 миллионов рублей.

«Современные и комфортные школы – это обязательные условия, которые необходимы для учеников и педагогов. В Подмосковье этому вопросу уделяется особое внимание. Только в этом году планируем завершить строительство 26 школ. На это из регионального и местных бюджетов выделено более 1,3 миллиарда рублей», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в Московской области работают 1453 общеобразовательных организаций, в которых обучается более 943 тысяч школьников.