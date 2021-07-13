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В Московской области дополнительно направят более 880 млн рублей на строительство школ

В Московской области дополнительно направят более 880 млн рублей на строительство школ

В Московской области дополнительно направят более 880 миллионов рублей на строительство школ, сообщает Московская областная дума. 

В 2021 году будет выделено более 579 миллионов рублей, в 2022 году – свыше 300 миллионов рублей.

«Современные и комфортные школы – это обязательные условия, которые необходимы для учеников и педагогов. В Подмосковье этому вопросу уделяется особое внимание. Только в этом году планируем завершить  строительство 26 школ. На это из регионального и местных бюджетов  выделено более 1,3 миллиарда рублей», -  сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в Московской области работают 1453 общеобразовательных организаций, в которых обучается более 943 тысяч школьников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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