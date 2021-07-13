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В новом учебном году в Удмуртии откроют 39 новых центров «Точка роста»

В новом учебном году в Удмуртии откроют 39 новых центров «Точка роста»

В новом учебном году в Удмуртии откроют 39 новых центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба главы и Правительства Удмуртской Республики.

Обновление материально-технической базы стало возможным благодаря нацпроекту «Образование».

«Мы даже мечтать не могли о таком. Самостоятельно обновить материально-техническую базу лабораторий по физике и химии, особенно на селе, невозможно. Нашим ученикам будет доступно уникальное современное оборудование. Это уже совершенно другой уровень преподавания, другой формат работы. Не только ученики, но и учителя с нетерпением ждут открытия центра», - сообщила директор Кватчинской школы Можгинского района Елена Семенова.

Торжественное открытие центров естественно-научного и технологического профиля «Точки роста» состоится 1 сентября. К 2024 году в Удмуртии появятся 157 таких центров.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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