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В Новороссийске в детском технопарке «Кванториум» стартовал третий поток «Инженерных каникул»

В Новороссийске в детском технопарке «Кванториум» стартовал третий поток «Инженерных каникул»

В Новороссийске в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России стартовал третий поток «Инженерных каникул» под названием «Школа ТехноМагов», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В течение четырнадцати дней ребята посетят различные квантумы и примут участие в опытах и экспериментах. У кванторианцев будет возможность «полететь в космос», собрать карусель с простым механизмом, увидеть микромир через микроскоп и многое другое. Участников смены ждут интерактивные мастер-классы, интеллектуальные игры, тематические занятия и кинолекторий.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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