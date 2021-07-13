В Республике Алтай будет открыто 28 «Точек роста»

Анастасия Иванова

В 2021–2022 годах в Республике Алтай откроются 28 новых центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Алтай.

Они будут расположены на базе школ десяти районов республики.

Центры предлагают учащимся современное оборудование для прохождения программ общего и дополнительного образования. Так, в каждом из них можно будет найти профильные и стандартные наборы по физике, химии и биологии.

«Точки роста» создаются в рамках реализации нацпроекта «Образование». Они улучшают условия обучения в регионах и расширяют возможности в изучении естественных и технических наук.

В Республике Алтай с 2019 года создан уже 61 центр «Точка роста». Здесь проходят уроки по технологии, информатике и ОБЖ, а также занятия в кружках.