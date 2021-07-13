В Санкт-Петербурге ограничили скорость электросамокатов до 20 км/ч

Влада Некрасова

22:33 Автор: Жанна Звягина

На всей территории Санкт-Петербурга ограничили скорость передвижения на электросамокатах до 20 километров в час, а в некоторых центральных зонах - до 10-15 километров в час. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале городского комитета по транспорту.

Как уточняется, до 15 километров в час ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов, до 10 километров в час - на пяти улицах Кронштадта.

Ранее во вторник состоялось заседание рабочей группы по регулированию сервисов по прокату электросамокатов, в ходе которого были внесены обновления в принятые в начале июня правила пользования электросамокатами в городе.

Актуализирован перечень адресов, по которым запрещено размещение и завершение аренды самокатов, среди них — охранные зоны метрополитена, газоны, тротуары, мосты, парки и сады, а также ряд площадей и улиц в исторической части города.

Комитет по транспорту предложил кикшеринговым компаниям открывать и развивать точки проката электросамокатов в спальных районах, где ширина улиц позволяет безопасно передвигаться как пешеходам, так и пользователям средств индивидуальной мобильности.

Виновникам ДТП с электросамокатами предложили ограничить их использование

Тема регулирования движения средств индивидуальной мобильности, в первую очередь электрических самокатов, обострилась в начале лета. Произошло это после того, как в Петербурге было зафиксировано несколько случаев наезда на пешеходов. По факту произошедшего возбудили ряд уголовных дел.

#ДТП #электросамокаты #Петербург

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