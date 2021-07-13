В сети обсуждают видео, в котором Джастин Бибер якобы кричит на свою жену Хейли

Вадим Карасев

Прошлые выходные 27-летний Джастин Бибер и его 24-летняя жена Хейли провели в Лас-Вегасе. Певец выступал на презентации бренда текилы Кендалл Дженнер — близкой подруги своей супруги, а также принял участие в концерте по случаю открытия нового бара.

После поездки пары в сети заговорили об их якобы крупной ссоре. А причиной тому стало видео, которое разлетелось по социальной сети TikTok. В ролике Джастин и Хейли идут по коридорам отеля, и певец крайне оживленно о чем-то говорит с женой. Некоторым же показалось, что он не просто эмоционально выражался, а кричал на супругу. После того как ролик более миллиона раз посмотрели в соцсети, он был из нее удален, однако его все еще можно найти в интернете.









Однако очевидцы, ставшие свидетелями якобы грубого поведения Бибера, рассказали, что же на самом деле произошло между супругами.

Он не кричал. Мы были свидетелями того, что там случилось. Он был на адреналине. Не имеет значения, что вам показалось. Не нужно распространять ложную информацию о ком-либо, особенно когда вы признаете, что вам это лишь показалось. Это клевета на человека,

— заступился за певца пользователь Twitter.

Он также опубликовал видео выступления Джастина, которое было снято незадолго до того скандального ролика.

Я снял Джастина за несколько мгновений до того, как было снято то видео. Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее. Я ненавижу, что его всегда изображают плохим парнем, когда он так далек от всего этого,

— отметил он.

I took this of Justin right before that video was taken. He was on STRAIGHT adrenaline from performing. He wasn’t mad at Hailey and he wasn’t yelling at her. I hate how he’s always painted as the bad guy when he’s the furthest thing from it pic.twitter.com/ePKdVDD6Xi — 🤍 (@biebsclubhouse) July 11, 2021

Другой пользователь социальной сети тоже сказал, что не заметил проявлений агрессии со стороны Бибера в тот вечер.

Мы с друзьями были рядом с ним всю ночь. Он был в прекрасном настроении и что-то рассказывал жене, но интернет-неудачники любят придумывать свои сценарии, — написал он.





Похоже, с выводами пользователи сети действительно поторопились — в отношениях пары по-прежнему царит гармония. Доказывает это и снимок Бибера в сторис его супруги, который она сопроводила смайлом с поцелуем. Однако известно, что в прошлом Джастин боролся с тяжелой депрессией, и проблемы с психическим здоровьем негативно сказывались на его отношениях с Хейли.



