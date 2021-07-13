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В Тюменской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В Тюменской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В Тюменской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», сообщает Департамент образования и науки Тюменской области. 

В конкурсе участвовали школьники 5–11-х классов. В региональную конкурсную комиссию было направлено более 600 работ. 

От Тюменской области в финале будут участвовать:
- Третьякова Мирослава, обучающаяся 5 класса Гимназии № 1 г. Тюмени;
- Коновалова Ольга, обучающаяся 8 класса МАОУ СОШ № 4 г. Заводоуковска;
- Плесовских Юлия, обучающаяся 10 класса Гимназии ТюмГУ г. Тюмени.

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Федеральный оператор конкурса – Московский педагогический государственный университет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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