В Тюменской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Лидия Мартынова

В Тюменской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», сообщает Департамент образования и науки Тюменской области.

В конкурсе участвовали школьники 5–11-х классов. В региональную конкурсную комиссию было направлено более 600 работ.

От Тюменской области в финале будут участвовать:

- Третьякова Мирослава, обучающаяся 5 класса Гимназии № 1 г. Тюмени;

- Коновалова Ольга, обучающаяся 8 класса МАОУ СОШ № 4 г. Заводоуковска;

- Плесовских Юлия, обучающаяся 10 класса Гимназии ТюмГУ г. Тюмени.

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Федеральный оператор конкурса – Московский педагогический государственный университет.