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В "Укрзализныце" подделывали документацию: ущерб более 7 млн грн

В "Укрзализныце" подделывали документацию: ущерб более 7 млн грн
Служба безопасности разоблачила коррупционную схему в Криворожском филиале "Укрзализныци" – чиновники занижали стоимость транспортных услуг госпредприятия в интересах бизнес-структур.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Спецслужба уже инициировала проведение судебно-экономической экспертизы. Установлено, что афера нанесла государству ущерб на почти 7,5 млн грн.

По данным следствия, один из руководителей филиала реализовал преступную схему уклонения предпринимателей от уплаты установленных платежей за использование подвижного состава "Укрзализныци". Участники схемы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.
Так для перевозки грузов одного из промышленных предприятий чиновники выделяли платформы с дополнительным технологическим оборудованием, но в бухгалтерские документы вносили цены как за эксплуатацию обычных вагонов, не предназначенных для транспортировки промышленного сырья.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Высокопоставленному чиновнику структурного подразделения госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к афере.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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