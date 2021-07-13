В ВДЦ «Океан» прошло совещание по теме «Проблемы кадрового обеспечения лагерей»

Алексей Вольцев

Во Всероссийском детском центре «Океан» прошло совещание по теме «Проблемы кадрового обеспечения лагерей», сообщает пресс-служба центра.

В совещании приняли участие заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталья Кочеткова, заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Лариса Вертаева, заместитель председателя Правительства Приморского края, министр образования региона Наталья Бондаренко и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Центральной темой совещания стал вопрос подготовки вожатых к работе в детских учреждениях.

«Очень радостно и приятно находиться среди людей, которые искренне и от всего сердца преданы своему делу – заботе о детях. Сложно представить, как это непросто – быть вожатым. Сегодня мы обсуждали, как сделать так, чтобы вожатых готовили лучше, чтобы их было столько, сколько нужно детским лагерям. Мы обсуждали как те проблемы, с которыми только что столкнулись так и те, которые накопились. Например, вопрос заработной платы или вожатского стажа. Завязалась дискуссия о том, нужно ли привлекать студентов из непедагогических вузов», – прокомментировала Анна Кузнецова.

Также на совещании обсудили тематической смены детских общественных советов. На данный момент ВДЦ «Океан» активно готовит образовательную программу, которая погрузит детей в правовую культуру. На базе детского центра может появится детский общественный Совет при Уполномоченном по правам ребёнка. Участники совещания договорились о создании проектного офиса и сотрудничестве в сфере разработки данной программы.

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Лагерь работает в круглогодичном режиме.