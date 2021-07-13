Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию ко Дню независимости

Влада Некрасова

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал, что парламент может в августе собраться на внеочередную сессию. Это может произойти ко Дню независимости Украины."Сейчас крайняя пленарная неделя Верховной рады. Но мы понимаем, что скорее всего нас будет ожидать как минимум еще торжественное заседание 24 августа. И возможна еще одна внеочередная сессия, которая будет посвящена тем или иным важным для государства вопросам", - сказал Стефанчук.Напомним, ВР на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Нардепы рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.