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Владельцам фальсифицированных медизделий придется заплатить за их изъятие из оборота

Владельцам фальсифицированных медизделий придется заплатить за их изъятие из оборота

Тема: Какие законы вступают в силу


07:07  Автор: Ольга Шульга



Владельцам фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий придётся возмещать расходы, связанные не только с уничтожением такой продукции, но и с её изъятием из обращения. Соответствующий закон вступает в силу 13 июля.

Недоброкачественные и фальсифицированные медизделия можно будет изъять из обращения и уничтожить на основании решения их владельца, Росздравнадзора или решения суда. Контрафактные медизделия будут подлежать изъятию и уничтожению только по решению суда.

Законы, вступающие в силу с 13 июля


Правительство, согласно документу, должно будет утвердить порядок изъятия медизделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства.

«Данный закон позволит снизить количество фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий, находящихся в обращении», — ранее пояснял член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#здравоохранение


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По материалам: pnp.ru

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