Владельцам фальсифицированных медизделий придется заплатить за их изъятие из оборота
Тема: Какие законы вступают в силу
07:07 Автор: Ольга Шульга
Владельцам фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий придётся возмещать расходы, связанные не только с уничтожением такой продукции, но и с её изъятием из обращения. Соответствующий закон вступает в силу 13 июля.
Недоброкачественные и фальсифицированные медизделия можно будет изъять из обращения и уничтожить на основании решения их владельца, Росздравнадзора или решения суда. Контрафактные медизделия будут подлежать изъятию и уничтожению только по решению суда.
Законы, вступающие в силу с 13 июля
Правительство, согласно документу, должно будет утвердить порядок изъятия медизделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства.
«Данный закон позволит снизить количество фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий, находящихся в обращении», — ранее пояснял член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.
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