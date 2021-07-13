Власти Кубани обязали прививаться всех без исключения туристов

Вадим Карасев

На Кубани обязали вакцинироваться от COVID-19 всех без исключения туристов — даже приехавших на срок менее трех дней. Согласие на прививку с августа станет одним из условий размещения в гостиницах, заявило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

При заселении в отель невакцинированному гостю необходимо будет предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной инфекции за последние полгода. Гражданина обяжут подписать согласие на вакцинацию от коронавируса в течение трех суток, причем документ обязателен даже в том случае, если турист забронировал апартаменты лишь на сутки. Прививаться можно где угодно — выбор остается за самим человеком.

"Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток", — сказали в ведомстве.

Сведения о всех вакцинированных есть в единой федеральной базе, а неисполнение добровольного согласия на введение препарата от коронавирусной инфекции станет нарушением положений режима повышенной готовности, которое чревато привлечением к ответственности. Таким образом, не сделавшим прививку может грозить штраф в размере до 30 000 рублей.

Ранее Ruposters писал, что новое исследование вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино показало его безопасность.