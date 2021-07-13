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Власти Тувы и Адыгеи ужесточили антиковидные ограничения

Власти Тувы и Адыгеи ужесточили антиковидные ограничения

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


17:26  Автор: Тамила Аскерова



В Туве из-за всплеска заболеваемости коронавирусом введены новые ограничения: приостанавливается работа общественного транспорта, кафе будут обслуживать посетителей только навынос и осуществлять доставку, закроется скульптурный комплекс «Центр Азии» в Кызыле. Об этом во вторник сообщается на сайте республиканского правительства. 

Кроме того, региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рекомендовал перенести на поздние сроки все процедуры заключения браков в органах ЗАГС. 

«Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жёсткие меры», — говорится в сообщении.

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Глава регионального Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщила, что за последние сутки зарегистрировано 170 новых случаев инфицирования, среди заболевших 32 человека — дети до 17 лет. При этом в республике циркулируют особо заразные штаммы коронавируса — британского и индийского. При них течение болезни проходит особенно тяжело и с осложнениями.

И.о. министра здравоохранения Анатолий Югай проинформировал оперштаб, что свободный коечный фонд сокращается с каждым днём и сейчас составляет 16,2 процента. Запаса лекарств осталось на 1,5 недели, прогнозируется дефицит кислорода и СИЗ.

Вместе с тем заболеваемость COVID-19 в Адыгее также продолжает расти, региональный оперштаб по борьбе с инфекцией 13 июля принял решение ввести новые ограничительные меры, сообщается на сайте республиканского правительства. 

В частности, приостановлено проведение массовых культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий, свадеб, за исключением мероприятий, проводимых органами госвласти, местного самоуправления и подведомственными учреждениями.

При этом на мероприятия допускаются только лица, имеющие иммунитет после перенесённого заболевания либо вакцинации (должны подтвердить сертификатом), или лица с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее чем за три дня до мероприятия. Аналогичные требования будут действовать в отношении туристов, заселяющихся в гостиницы.


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На предприятиях, оказывающих услуги населению, с 19 июля смогут работать с людьми только те, кто не более полугода назад переболел или прошёл вакцинацию.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии заболели 15 454 человека. Всего за сутки в России выявили 24 702 случая заражения.


#в регионах #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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