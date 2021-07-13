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Зеленский о "братских народах": больше похоже на историю Каина и Авеля

Зеленский о "братских народах": больше похоже на историю Каина и Авеля
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью президента России Владимира Путина и на слова о русских и украинцах как о "братских народах". По его мнению, это больше похоже на библейскую историю Каина и Авеля.

"Что касается "братского народа", я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько было потеряно жизней украинцев. И вспоминают о нас в других случаях, что мы "братские народы". Мне кажется, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил Зеленский.
Ранее Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине, как только тщательно проанализирует ее.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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