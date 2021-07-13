Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах

Влада Некрасова

Президент Владимир Зеленский поздравил Президента Молдовы Майю Санду с победой демократических проевропейских политических сил на досрочных парламентских выборах.Об этом глава Украинского государства написал в Твиттере."Искренне поздравляю коллегу - Президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии «Действие и солидарность», на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских устремлений!", - отметил Зеленский.Как сообщалось, по предварительным подсчетам, на досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS), за которую вступает 52,51% голосов избирателей.Выборы состоялись в воскресенье, 11 июля граждане Молдовы избирали 101 депутата на следующие 4 года. В избирательном списке были представлены 20 партий, два блока и один независимый кандидат.