Apple выпустила внешний аккумулятор для iPhone 12

Анастасия Иванова

Компания Apple представила внешний аккумулятор MagSafe, предназначенный для iPhone 12. Аккумулятор крепится к задней стенке устройства с помощью магнитов, сообщает 9to5mac.Он предназначен для моделей iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Емкость аккумулятора составляет 1460 мАч. Этого должно хватить, чтобы полностью зарядить iPhone 12 mini и почти полностью — iPhone 12.Устройство уже доступно для заказа на сайте Apple, первые поставки начнутся 19 июля. Стоимость аккумулятора в США составляет 99 долларов.