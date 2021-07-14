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Apple выпустила внешний аккумулятор для iPhone 12

Apple выпустила внешний аккумулятор для iPhone 12
Компания Apple представила внешний аккумулятор MagSafe, предназначенный для iPhone 12. Аккумулятор крепится к задней стенке устройства с помощью магнитов, сообщает 9to5mac.

Он предназначен для моделей iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Емкость аккумулятора составляет 1460 мАч. Этого должно хватить, чтобы полностью зарядить iPhone 12 mini и почти полностью — iPhone 12.
Устройство уже доступно для заказа на сайте Apple, первые поставки начнутся 19 июля. Стоимость аккумулятора в США составляет 99 долларов.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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