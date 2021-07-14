"Чего боится бигтех": цифровые гиганты ждут решения властей

Вадим Карасев

ИТ-гиганты активно готовятся к грядущим правовым изменениям. Сейчас положение компаний на большинстве цифровых рынков относительно устойчиво, но ведущие страны мира намерены в ближайшее время ввести в отношении бигтеха новые регуляторные нормы. Вопрос лишь в том, как именно будут сформулированы модернизированные правила.

По оценкам экспертов, в 2021 году глобальный тренд на регулирование крупнейших онлайн-платформ усилится. Это вынуждает ИТ-корпорации сосредоточиться на поиске компромиссов с законодателями по всему миру, чтобы свести к минимуму ущерб для своего бизнеса, сообщает Protocol. В ход идут громкие высказывания о свободе слова и возможных рисках для пользователей, но открытой конфронтации с властями ИТ-гиганты все же стараются избегать.

Поле боя – весь мир

Например, в качестве одного из главных камней преткновения в Европе, представители Twitter называют GDPR (положение о защите данных и конфиденциальности в Европейском союзе). По их мнению, несмотря на то что закон усиливает защиту конфиденциальности пользователей, его действие угрожает конкуренции, укрепляя положение крупных компаний.

В США Twitter ратует за сохранение в первозданном виде статьи 230 закона "О приличиях в области коммуникации", которая освобождает соцсети от ответственности за контент пользователей, но дает им право осуществлять модерацию. На слушаниях в Конгрессе в начале года генеральный директор социальной сети Джек Дорси заявил, что ее изменение может привести к "краху Интернета". По словам пресс-службы компании, Twitter стремится к "творческим альтернативным мерам", которые оберегает конкуренцию и не заставляют компании формулировать свои решения вокруг блокировки контента.

Заинтересован в международном сотрудничестве и Google. При этом, ИТ-гигант единственный из представителей бигтеха признал необходимость государственного участия в цифровой сфере.

"Как показала пандемия, мы не можем решать глобальные проблемы в одиночку. Вот почему мы будем призывать правительства развивать международное диалог", – заявил Каран Бхатия, вице-президент Google по правительственным делам и государственной политике.

Facebook также намерен лоббировать собственные интересы в области сбора и хранения данных, а также в вопросах цифрового налогообложения. Известный в прошлом британский политик Ник Клегг, отвечающий сегодня за формирование глобальной стратегии в Facebook, отметил, что правительства во всем мире стремятся создать цифровые барьеры и усилить государственный контроль за Интернетом.

"Это стремление к цифровому протекционизму может иметь глобальные разрушительные экономические последствия", – добавил он.

Может, договоримся?

Несмотря на публичные заявления о возможном вреде регулирования ИТ-сферы, Facebook планирует призвать США, Европу и Индию работать вместе над созданием регуляторных норм. При этом соцсеть не оставляет надежды защитить собственные финансовые выгоды. Так корпорация не поддержала введение цифрового налога, широко обсуждавшегося странами G20.

Так или иначе, попытки бигтеха влиять на решения властей в целом не меняют общемирового курса на актуализацию цифрового законодательства. У ведущих мировых держав, включая Россию, накопилось к ИТ-гигантам слишком большое количество претензий. Так, в ЕС полным ходом идет разработка законов о цифровых рынках и цифровых услугах, которые грозят технологическим корпорациям строгими санкциями. А в нашей стране в июле был принят закон, обязывающий крупные онлайн-платформы с 1 января 2022 года открыть официальные представительства на территории РФ.