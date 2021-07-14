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ЦИК: три региона отстают по темпам вакцинации членов избиркомов

ЦИК: три региона отстают по темпам вакцинации членов избиркомов

12:18  Автор: Мария Соколова



В регионах России продолжается кампания по вакцинации членов избирательных комиссий, сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК 14 июля. По её словам, многие регионы перешагнули 50-процентный барьер.

«У нас идёт этот процесс, неплохо идёт», — сказала она.

Впереди всех по темпам вакцинации избиркомы Московской, Белгородской области и Чеченской Республики. Там прививки сделали около 70 процентов сотрудников. Избирательные комиссии трех регионов отстают — в Ярославской области и Санкт-Петербурге вакцинированы 16 процентов членов избиркомов, во Владимирской области — 18 процентов. Многие регионы перешагнули 50-процентный барьер, отметила Памфилова.

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По словам Эллы Памфиловой, делая прививку, члены избирательных комиссий оберегают себя и своих близких и «предупреждают заражение больших масс людей».

«Это наша обязанность и ответственность перед собой, своими семьями, избирателями, — сказала глава ЦИК. — …Мы не принуждаем, но настоятельно рекомендуем осознавать всю ответственность, которая лежит на нас и наших коллегах, особенно тех, кто работает в участковых комиссиях».   

Ранее Памфилова отмечала, что ЦИК ведёт постоянный мониторинг по вакцинации от COVID-19 среди членов избиркомов.

Что касается вакцинации наблюдателей на выборах, то, как сообщили в Общественной палате, такой задачи в настоящий момент не стоит. 

«Конечно, нас беспокоит эпидемиологическая обстановка, мы ведь организуем независимое беспристрастное общественное наблюдение, и нас волнует, чтобы люди, которых мы делегируем на выборы, были защищены с точки зрения санитарных мер», — сообщила в пресс-центре «Парламентской газеты» секретарь палаты Лидия Михеева.

По её словам, в ОП надеются, что «специально вакцинировать наблюдателей не придётся».


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Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года, помимо выборов в палату, состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших администраnивных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.


#выборы в Госдуму #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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