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ЦИК: видео с участков на выборах будет доступно всем заинтересованным лицам

ЦИК: видео с участков на выборах будет доступно всем заинтересованным лицам

20:41  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что видеотрансляция с избирательных участков на выборах в сентябре будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек.

«Мы все были запрограммированы на голосование на один день. Теперь у нас трое суток, понятно, что это другое удовольствие и за другие деньги. Поскольку в течение трех суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги, то мы пришли к выводу, что ее нужно обеспечить в первую очередь для тех, кто впрямую участвует в избирательных кампаниях», — цитирует ТАСС его слова.

Булаев заявил, что видеотрансляция в участковых, территориальных и региональных избиркомах будет доступна для «всех кандидатов, одномандатников и участвующих партий». Кроме того, любой заинтересованный человек в пунктах наблюдения сможет посмотреть запись того, что происходило на участке ранее, проанализировать это вместе со специалистами, зафиксировать этот факт и написать жалобу.

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Ранее в среду Центризбирком на заседании утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы. Видеокамерами будут оснащены около 50 тысяч избирательных участков.


#выборы в Госдуму


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По материалам: pnp.ru

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