"Две дыни сюда воткнула": Роза Сябитова откровенно о последствиях увеличения груди

Вадим Карасев

59-летняя Роза Сябитова не скрывает, что обращалась к услугам пластического хирурга. Звезда шоу Первого канала "Давай поженимся!" откровенно рассказала о последствиях увеличения груди, сообщает Cosmopolitan.

Роза Сябитова решилась на целый ряд преображений, придя работать в телешоу "Давай поженимся!" в 2012 году.



Я тогда себе веки поправила, отсосала килограмма три жира из пятой точки — фигня, никто не делайте это. Потом поняла, что, оказывается, рот надо было сначала зашить, потому что все опять вернулось.



Кроме того, Роза Сябитова сделала себе новую грудь, после чего завершилась ее комфортная жизнь.

С того момента, уже 10 лет, я ношу компрессионное белье. Я сплю в нем, хожу, я забыла про все красивое. А как тяжело? А как спина болит? Ладно бы свои, так ведь я сама себе две дыни сюда воткнула. Ну красиво, не спорю. Но стоит ли эта красота, которую я несколько часов показываю, а все оставшееся время я с этим живу?

Несмотря на все, Роза Сябитова пока не собирается избавляться от имплантов, так как ей жаль потраченных денег.

"Жаба душит", — заявила телезвезда, отметив, что решится на перемены лишь по медицинским показаниям.

В интервью Валерии для YouTube-шоу "Между нами" Роза Сябитова заверила, что больше не собирается менять свою внешность.

Я омолаживалась. Это привело к тому, что мы стали конкурировать с молодыми. Более того, когда красота перестала быть женственностью, талантом, а "женщина в любом возрасте красива" перестало быть смыслово. Все начали себя кромсать. Я никогда не сделаю круговую подтяжку. Уж лучше пусть зрители привыкнут к этому, чем я буду как мумия.

Как писал NEWSTES, ранее Лариса Гузеева рассказала о необычном подарке на 16-летие сына. Телезвезда заказала собственному отпрыску стриптизершу.