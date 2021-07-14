"Две дыни сюда воткнула": Роза Сябитова откровенно о последствиях увеличения груди
59-летняя Роза Сябитова не скрывает, что обращалась к услугам пластического хирурга. Звезда шоу Первого канала "Давай поженимся!" откровенно рассказала о последствиях увеличения груди, сообщает Cosmopolitan.
Роза Сябитова решилась на целый ряд преображений, придя работать в телешоу "Давай поженимся!" в 2012 году.
Кроме того, Роза Сябитова сделала себе новую грудь, после чего завершилась ее комфортная жизнь.
Несмотря на все, Роза Сябитова пока не собирается избавляться от имплантов, так как ей жаль потраченных денег.
"Жаба душит", — заявила телезвезда, отметив, что решится на перемены лишь по медицинским показаниям.
В интервью Валерии для YouTube-шоу "Между нами" Роза Сябитова заверила, что больше не собирается менять свою внешность.
Как писал NEWSTES, ранее Лариса Гузеева рассказала о необычном подарке на 16-летие сына. Телезвезда заказала собственному отпрыску стриптизершу.