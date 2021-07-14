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Дженнифер Лопес заметили с дочерью Эммой на шопинге в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес заметили с дочерью Эммой на шопинге в Лос-Анджелесе

После того, как 51-летняя Дженнифер Лопес возобновила роман с 48-летним Беном Аффлеком спустя целых 17 лет после расставания, папарацци стали следить за звездой еще тщательнее, чем когда-либо. С Беном она пока попадает в объективы репортеров не так уж и часто, зато с членами семьи певицу видят регулярно.

Так, вчера фотографы подловили Джен во время прогулки с 13-летней дочерью Эммой. Звездные мама и дочь отправились на шопинг в Западном Голливуде и явно пребывали в хорошем настроении. Дженнифер и Эмма шли то в обнимку, то крепко держась за руки, много смеялись и что-то обсуждали.


Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Для прогулки Лопес выбрала стильный образ в стиле casual: на ней были укороченный белый топ, обнажавший ее упругий живот, легкие льняные брюки и белые кроссовки. Дочь звезды, которая сейчас явно находится в поисках своего стиля и недавно даже выкрасила волосы в синий цвет, вышла на прогулку в свободном поло и классических джинсах прямого кроя, дополнив свой look черными грубыми ботинками.


Дженнифер Лопес уже познакомила своего возлюбленного Бена Аффлека с дочерью Эммой и ее братом-двойняшкой Максом. По словам инсайдеров, Бен сразу же нашел общий язык не только с сыном и дочерью своей избранницы, но и с другими ее родственниками. Недавно они все вместе отметили день рождения сестры Лопес, где Аффлек очень мило и обходительно общался со всей ее семьей.

Ее детям очень нравится Бен, они считают его забавным и веселым. Он полностью покорил семью Джен своим обаянием. Бен хорошо обращается с детьми. Он задавал им вопросы, много улыбался. С праздника они ушли все вместе. Бен открыл дверцу машины и убедился, что дети сели внутрь. Весь вечер с его лица не сходила улыбка. Казалось, он очень счастлив,

— рассказывали очевидцы об этом вечере.

Напомним, что слухи о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились в начале мая. Об этом заговорили вскоре после того, как певица рассталась со своим женихом Алексом Родригесом, вместе с которым была четыре года. Со временем Лопес и Аффлек стали чаще появляться вместе на публике и уже не пытались скрывать нежных чувств друг к другу. А в недавнем интервью звезда призналась, что сейчас чувствует себя такой счастливой, как никогда раньше.


Дженнифер Лопес с сыном Максом и дочерью Эммой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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