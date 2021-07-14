Джиджи Хадид снялась в новой фотосессии и рассказала о дочери

Вадим Карасев

26-летняя Джиджи Хадид появилась на обложке нового номера американского Harper's Bazaar. На заглавном фото модель позирует в пиджаке и рубашке Gucci, ну а внутри журнала можно найти и более брутальные кадры, где Джиджи в парике с укладкой в стиле 1950-х позирует в мужском образе.





Джиджи Хадид

В разговоре с журналистом Хадид, которая впервые стала мамой в сентябре прошлого года, рассказала не только о своей карьере, но и поделилась милыми историями о своей семье.

Хотя это вовсе не значит, что у меня нет сердца или у Беллы нет мозга, но когда речь идет о семейных делах или обсуждении каких-то мировых проблем, то моя мама называет меня мозгом, а Беллу — сердцем. Наш брат Анвар — что-то среднее. Какой бы ни была дискуссия за семейным обедом, Белла будет очень эмоциональной и сострадательной, а я сижу там, выкладывая диаграммы и инфографику, и говорю очень спокойно. Моя мама в этом плане типичная голландка, она любит точность во всем. А вот мой папа — рассказчик, который обязательно добавит: "О, а ты слышал старую палестинскую поговорку..."

— рассказала Джиджи о семейных встречах.









Модель также призналась, как ее возлюбленному, 28-летнему Зейну Малику, удалось влиться в этот семейный круг.

Сначала он явно думал только: "Как же мне вставить слово?". Но теперь он чувствует себя очень комфортно. Он высказывает свое мнение. Когда обсуждаются семейные дела, и все спрашивают: "Зейн, на чьей ты стороне?", он очарователен. Обычно он на стороне моей мамы. Так что он умен в этом смысле,

— добавила Джиджи.





Хадид также рассказала, как она и Зейн проводят время со своей дочерью Хай. Больше всего им нравится гулять в лесу, слушать музыку Болливуда и напевать девочке песни на арабском, которые ей очень нравятся. Проявляет интерес малышка и к окружающему миру. По словам Джиджи, ей очень нравится наблюдать за птицами и животными.





Джиджи Хадид с дочерью

Модель также рассказала, что они уже свозили Хай в океанариум, так как дома ее очень заинтересовали медузы, которых она увидела на заставке. Джиджи также призналась, что планирует научить Хай кататься верхом, когда придет время — тогда мама и дочь смогут совершать совместные конные прогулки (напомним, что Джиджи и ее сестра Белла серьезно занимались верховой ездой, а сейчас это их любимое хобби).





Зейн Малик и Джиджи Хадид

В беседе Хадид вспомнила и время беременности, которое пришлось на пик локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Во время беременности у меня был один дневник, который я назвала своим хорошим дневником, и один дневник, который я назвала своим плохим дневником. Они не были такими буквальными, но один был больше для воспоминаний, для Хай. Может быть, однажды я дам ей почитать и плохой дневник, просто чтобы она видела правду. Там были мои тревоги в дни, когда я думала: "Достаточно ли я хороша, чтобы быть мамой?". Я не хотела чувствовать себя виноватой из-за этих мыслей или из-за того, что пишу это, но мне просто нравится разделять. У меня также есть альбомы для набросков, где я делаю эскизы акварелью, и иногда я тоже пишу там. Я пишу на обратной стороне чеков и храню их в блокноте. Я не особо избирательна, и мои дневники повсюду в доме. Я просто хватаю то, что под рукой, и пишу,

— рассказала модель.



