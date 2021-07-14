Франция купила рукопись маркиза де Сада за 4,55 миллиона евро

Вадим Карасев

После более чем пяти лет судебных споров Франция приобрела легендарный оригинал произведения маркиза де Сада «120 дней Содома» за 4,55 миллиона евро (5,34 миллиона долларов). Покупка была полностью профинансирована инвестиционным банкиром Эммануэлем Буссаром. Теперь рукопись будет храниться в Национальной библиотеке Франции.

Рукопись «120 дней Содома» представляет собой свиток длиной 12,1 метра и шириной 11,5 сантиметра, сделанный из 33 кусков бумаги, которые маркиз де Сад тайно пронес в свою камеру в Бастилии в 1784 году. Свернув рукопись в тонкую трубку, де Сад прятал ее в тайнике в стене камеры. 4 июля 1789 года, за десять дней до штурма Бастилии, де Сада перевели в психиатрическую больницу в Шарантоне, а рукопись осталась в камере. Де Сад считал, что она погибла во время штурма тюрьмы, но на самом деле молодой революционер по имени Арну де Сен-Максимин нашел ее и позже продал. Она находилась в частных руках, как на законных, так и на иных основаниях, более 230 лет. Подробнее об истории рукописи можно прочитать в отдельном очерке.

Фото: Martin Bureau/AFP

В 2013 году Национальная библиотека Франции уже была готова купить рукопись, когда владельцы решили выставить ее аукцион. Но сделка сорвалась из-за неясности прав на рукопись. Она была украдена аферистом в 1980-х годах у потомков семьи де Сада и продана швейцарскому коллекционеру Жерару Нордману. Швейцарский суд признал Нордмана добросовестным приобретателем и законным владельцем рукописи, французские суды объявили рукопись украденной и контрабандно вывезенной из страны.

Годом позже рукопись купил предприниматель Жерар Леритье и выставил ее в собственном Музее писем и документов. В 2015 году Леритье был арестован по подозрению в мошенничестве. Его фирма «Аристофил» предлагала клиентам купить долю собственности на ценные рукописи и исторические документы. Клиентам обещали, что через пять лет Леритье выкупит их долю с как минимум 40 % надбавки. Фактически фирма «Аристофил» представляла собой финансовую пирамиду: выплаты старым клиентам осуществлялись за счет денег от новых. В итоге обманутыми оказались более 18 тысяч инвесторов.

После того как пирамида рухнула, Леритье был признан банкротом, и суд предписал продать его активы, включая коллекцию из 130 тысяч документов. В течение шести лет собрание Леритье продавали по частям, чтобы наводнять рынок и не снижать цены. В 2018 году Национальная библиотека Франции добилась, чтобы рукопись «120 дней Содома» была признана национальным достоянием, чтобы препятствовать продаже ее за частному лицу или зарубежной организации. Но эта мера привела к неразрешимой ситуации: у государства не было средств на покупку рукописи, а продать ее кому-то еще не могли. В феврале 2021 года французское правительство обратилось за частной помощью, предложив снижение корпоративных налогов для любой компании, которая поможет купить рукопись. Эммануэль Буссар согласился на такой вариант.