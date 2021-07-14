Германия создала центр космических операций бундесвера

Вадим Карасев

В Германии создан единый командный центр бундесвера для координации военно-космических операций. Об этом объявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ТАСС.

Центр располагается в городе Удем федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. На его базе будет действовать специальное командование Центра воздушных операций (ZLO), основными задачами которого станут защита и мониторинг спутников, наблюдение за опасным космическим мусором, а также отслеживание деятельности других государств в космосе. Таким образом, защита космической инфраструктуры становится задачей военных.

Многие коммуникационные приложения, транзакции цифровых платежей, а также определение местоположения и навигация для частного и коммерческого применения были бы немыслимы без использования космоса... Наше процветание и безопасность во многом зависят от космоса. Наши гражданские и военные спутники давно стали ресурсом, без которого ничего не работает.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что для Германии космические операции остаются оборонительными, а цель создания нового командования состоит в том, чтобы своевременно вывести инфраструктуру из опасной зоны или защитить ее от воздействия электромагнитных полей.