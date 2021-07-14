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Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов

Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов

В марте 33-летняя Хилари Дафф в третий раз стала мамой — актриса родила дочку от своего мужа Мэттью Комы. Рожала малышку Хилари дома в присутствии своего возлюбленного, а вчера она поделилась подробностями появления малышки на свет и опубликовала снимки родов.


Актриса рассказала, что для нее было крайне важным иметь правильную систему поддержки.

Идеальный объем пространства, юмор, спокойствие и люди, которые поддерживали мою силу. Мой муж был самым спокойным человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли — просто необыкновенная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной,

— рассказала Дафф.

Она добавила, что ее мама тоже присутствовала на родах и готовила закуски.

Помощь, которую я получаю, чтобы воспитать всех детей, пока я не в состоянии справиться самостоятельно, — это самая приятная мысль сейчас. Это тяжелая работа — беременность, роды (не важно, каким способом женщина рожает ребенка: будь это кесарево сечение, домашние роды или роды в клинике), грудное вскармливание, воспитание этих маленьких созданий, чтобы они росли добрыми и честными гражданами мира. Это утомительное, волшебное и чудесное приключение,

— написала звезда.


Хилари Дафф и Мэттью Кома

Дочь Мэй — второй общий ребенок пары. У супругов также есть двухлетняя дочь Бэнкс. От бывшего мужа Майка Комри у актрисы есть девятилетний сын Лука.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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