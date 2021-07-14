Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри номинировали на премию "Эмми"

Вадим Карасев

Вчера Американская академия телевидения назвала номинантов на 73-ю телевизионную премию "Эмми", которая пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе. В числе претендентов на награду оказалось и скандальное интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, которое вышло в эфир 7 марта.

Оно представлено в номинации "Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск".





Принц Гарри и Меган Маркл

Интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое вышло на канале CBS, получило большой общественный резонанс и стало очень рейтинговым — его посмотрели более 17 миллионов человек.

Заявления, сделанные парой, повергли публику в шок. Напомним, что Меган рассказала, что сталкивалась с проявлениями расизма, когда жила во дворце. Она заявила, что некоторые члены королевской семьи (имен она не назвала) переживали, насколько темным будет цвет кожи у их с Гарри первенца. Герцогиня также сказала, что из-за травли в британских СМИ ее посещали суицидальные мысли. А когда она пыталась обратиться за профессиональной помощью, ей в этом было отказано — во дворце ей отвечали, что это может крайне негативно сказаться на репутации королевской семьи.





Меган Маркл и Опра Уинфри

Из-за этого интервью отношения пары с членами королевской семьи обострились (впрочем, супруги заметно отдалились от британских родственников еще после сложения с себя королевских полномочий). Особенно сильно оно повлияло на отношения Гарри и Уильяма — старший брат пришел в ярость от заявлений младшего. Сейчас они стараются забыть о конфликте и прошлых обидах и пытаются начать все сначала.





Принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри