Эшли Грэм ждет второго ребенка

Вадим Карасев

Скоро в семье 33-летней Эшли Грэм и ее супруга Джастина Эрвина грядет пополнение. Этой радостной новостью plus-size-модель около часа назад сама поделилась в своем инстаграме, опубликовав фото с округлившимся животом. Автором снимка стал ее муж Джастин.

Прошедший год был полон маленьких сюрпризов, больших огорчений, привычных дел и новых историй. Я только сейчас начинаю осознавать и радоваться тому, что значит для нас эта новая глава,

— написала Эшли под новым снимком.





Эшли Грэм

Для Эшли и ее супруга Джастина Эрвина, с которым они вместе с 2009 года, этот ребенок станет вторым. Они уже воспитывают сына Исаака, которому в январе исполнился год. В честь его дня рождения модель опубликовала ролик, в котором рассказала, чему именно ее научило материнство. Так, Эшли призналась, что наконец познала, что такое истинная любовь, а также что научилась справляться с дефицитом сна в своей жизни. Звезда также обратилась ко всем матерям, чьи беременность и роды, как и у нее, пришлись на период пандемии коронавируса.





Эшли Грэм с сыном Исааком

Этот год показал нам, насколько сильными мы можем быть, как можем адаптироваться к новым условиям и быть жесткими. Посылаю свою любовь всем тем, кто проходил какой-либо из этапов своего материнского пути во время пандемии. Один год прошел, и я уже не могу дождаться, чтобы увидеть, что нас ждет дальше,

— делилась еще в начале года Эшли.





Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Из-за того, что малыш Эшли и Джастина появился на свет в самом начале пандемии, практически весь первый год его жизни они провели на ферме тети модели в ее родном городе Линкольне. Благодаря этому Грэм смогла полностью сосредоточиться на заботе о малыше и постоянно быть с ним рядом именно в тот период, когда он больше всего в ней нуждался.





В своих интервью Эшли Грэм неоднократно признавалась, что роды и беременность полностью изменили ее отношение к собственному телу и сознание в целом. Иначе модель стала относиться и к бодипозитиву. Грэм просто не успевала примириться с тем, как быстро трансформируется ее тело во время беременности:

Я сказала себе: "А как же то, что я раньше транслировала про бодипозитив? Что насчет тех аффирмаций, через которые я проходила?". Однако все это не имело значения, потому что мое тело менялось очень быстро. Мне действительно потребовалось время, чтобы осознать это. У меня было ощущение, будто мое тело захватил инопланетянин.

После родов Эшли также совсем не сразу приняла набранные килограммы и новые растяжки на коже. Однако потом посмотрела на все эти изменения под другим углом и ощутила себя настоящей супергероиней, которая смогла произвести на свет новую жизнь.





Эшли Грэм