Как не получить дыроколом по башке

Алексей Вольцев

Минтруд определил опасности, связанные с производственной деятельностью работодателя

00:00 Автор: Валерий Филоненко

Уже в следующем году компаниям и ИП придётся учитывать микротравмы и классифицировать опасности на рабочих местах в соответствии с обновлёнными правилами в области охраны труда. Чтобы работодатели понимали, как это делать, Минтруд разработал проект приказа об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. Такой документ размещён на портале проектов нормативно-правовых актов. «Парламентская газета» разбиралась, насколько предлагаемые нововведения применимы на практике.

Профилактика шишек на лбу

Принято считать, что все инструкции по технике безопасности написаны кровью… ну, или хотя бы производственными травмами, которые, как показывает практика, можно получить даже в самой безобидной ситуации. В фильме К. Шахназарова «Курьер» герой, выполняя указание начальника, лезет по шатким стопкам рукописей открывать форточку и закономерно оказывается на полу с шишкой на лбу. «А вы как думаете? Дыроколом да по башке! Приятно?» — отвечает он на вопрос начальника о самочувствии.

Шутки шутками, но российская экономика, по оценкам РАМН и Минздрава, из-за болезней сотрудников, в том числе и производственных травм, ежегодно теряет около 24 миллиардов долларов.

Чтобы «курьерам» не падали на голову дыроколы, Минтруд в своём проекте среди физических источников опасностей выделил и гравитационные, «связанные с воздействием на человека/предметы, в результате которого происходит падение людей/предметов в результате размещения предметов на высоте, допускающей их падение». Есть в документе упоминание об электрической опасности, термической, химической и прочих рисках, которые могут навредить человеку.

Для чего Минтруд все это описывает? Дело в том, что сейчас опасные производственные факторы выявляются с помощью методов, предусмотренных общим ГОСТом по анализу риска технологических систем Р 51901-2002. Этот стандарт применим для многих отраслей и типов технических систем, но носит общий характер. В Минтруде же уверены, что расчёт рисков и классификация опасностей позволят выявить негативные факторы и при необходимости разработать меры профилактики.

Систему предупреждения травм на производстве предлагают усовершенствовать

В рекомендации Минтруда содержатся способы, по которым можно найти и распознать опасность. Среди них — анализ нормативных требований государственного характера и осмотр рабочих мест.

Классификатор опасностей

Опасности министерство предлагает классифицировать тремя способами:

по видам профессиональной деятельности сотрудников;по источникам возникновения опасностей на рабочих местах;по видам причиняемого ущерба здоровью работника (профессиональные заболевания, травмы).

В свою очередь, каждая из групп содержит целый ряд рисков.

Так, в первую группу включены опасности, связанные с работой на высоте, орудиями труда с опасной формой, электрическими цепями с опасным напряжением, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами, выполнение работ в газоспасательной и горноспасательной службах, пожарной охране. К ним также относятся работы в аварийно-спасательных службах по ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Отмечается, что работодатели могут добавлять в этот перечень другие опасности исходя из специфики своей деятельности. Им рекомендуется сформировать классификатор опасностей, группируя их по разным признакам, например по значимости выявленной опасности.





В отдельных разделах рекомендаций прописаны способы нахождения и распознавания опасностей, в том числе на основе анализа государственных нормативных требований охраны труда и обследования рабочих мест путём их обхода и осмотра. Даны рекомендации, как собирать исходную информацию (например, анкетирование сотрудников, изучение материалов расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний).

Рекомендации в случае их принятия начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Гравитация как фактор риска

Но не только гравитационно опасные дыроколы и скользкие полы или лестницы (о них тоже упоминается в приказе) способны создать травмоопасную ситуацию в офисе.

Большую, хотя и не сразу ощутимую, беду в себе таит сам образ жизни «офисного планктона», который немалую часть рабочего времени практически неподвижно сидит напротив мерцающего дисплея. От этого перенапрягаются глаза, теряется зрение.

Эксперты-медики также отмечают, что со временем от такого сидения начинаются проблемы с позвоночником. И не с ним одним: остеохондрозу или сколиозу, как правило, сопутствуют проблемы с плечевым поясом и руками, а также варикозное расширение вен и целлюлит как следствие постоянно пережатых сосудов и нервных окончаний нижней части тела.

И стоит помнить, что физические болячки зреют на фоне постоянного психологического прессинга. Гонка за показателями, межличностные конфликты, обилие новой информации и регулярные упрёки начальства в безответственности становятся неотъемлемыми атрибутами офисной жизни. И когда стресс превращается в хронический, а после переходит в депрессию, падающие с небоскребов сотрудники — частые гости западной криминальной хроники — никого уже не удивляют.

Но если с нервными потрясениями поможет справиться штатный психолог, то от незаслуженных придирок чёрствого начальника уберечь может только закон.

С самозанятых предлагают снять ограничения по видам деятельности

В беседе с «Парламентской газетой» юрист Наталья Брежнева пояснила, что случаи привлечения руководителей к административной и уголовной ответственности за оскорбления крайне редки, но всё же имеются в судебной практике. Преступление это труднодоказуемо, так как требуются показания свидетелей. «А они могут сегодня подтвердить факт унижения со стороны начальника, а завтра отказаться от своих слов», — пояснила эксперт.

В случае если руководитель пытается загрузить вас непрофильной работой, можно отказаться от ее выполнения, советует юрист, либо попросить, чтобы начальник в письменной форме приказал вам это сделать. И если уборщица официально получит задание набирать текст за заболевшего секретаря, то у неё появится железное свидетельство проступка руководства в глазах трудовой инспекции.

Кто за что отвечает

Избежать всех осложнений со здоровьем работникам офиса первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко советует при помощи специальных упражнений с акцентом на нижние конечности, чтобы усилить там кровоток, и соблюдения режима питания.





«К тому же на рабочем месте должна быть нормальная освещённость, вентиляция, а также социальная дистанция, применительная к конкретной ситуации», — уточнил депутат.

Но если работник соблюдал все личные меры предосторожности по части сохранения здоровья, а условия труда были не на высоте и он получил увечье, то отвечать придётся работодателю. Наталья Брежнева пояснила, что, согласно закону, если в ходе расследования несчастного случая будет доказано, что работодатель нарушил законодательство об охране труда, ему грозит административная или даже уголовная ответственность.

«За причинение тяжкого вреда здоровью работника, в соответствии с Уголовным кодексом, предусмотрено наказание в виде штрафа до 400 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, — пояснила она. — Также в качестве наказания могут быть применены обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до одного года или лишение свободы на срок до одного года».

Если несчастный случай привёл к смерти работника, виновного могут направить на принудительные работы сроком до четырёх лет или лишить свободы на тот же срок. За смерть нескольких работников виновного работодателя могут упрятать за решётку на пять лет.

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