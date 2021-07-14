Как очистить зеркало от негативной энергии

Вадим Карасев

Зеркала считаются одними из самых мистических предметов, и их энергетика может стать отрицательной. Избавить предмет интерьера от негативной энергии важно для счастливой жизни, ведь накопленный негатив может разрушить удачу и навлечь неприятности на каждого из нас.

Зеркала используются не только для того, чтобы оценить свою внешность, но и для проведения ритуалов, обрядов и создания сильных амулетов. Их сила велика, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как можно провести энергетическую чистку любимого зеркала, чтобы не стать жертвами негатива.

Как определить негатив

Зеркало может быть только что купленным, переданным по наследству или украшать помещение приобретенного жилища. Любое отражение в зеркальной поверхности «фиксируется», и если зеркало было свидетелем чего-то неприятного (ссоры, конфликта или иного всплеска негатива), то энергетический след остается в его «памяти». Понять, что зеркало стало источником негатива, можно по следующим признакам:

зеркало перестало радовать, а в темное время суток стало пугать;появляются дурные сновидения, в которых присутствует зеркало;отражение стало искаженным;отношения в семье изменились в худшую сторону;в доме начались внезапные поломки бытовой техники;в отражении чудятся вещи, которых нет на самом деле.

При наличии нескольких из перечисленных пунктов зеркало нужно немедленно избавить от накопленной информации, и сделать это можно несколькими способами в домашних условиях.

Очищение зеркала от негативной энергии

Чистка солью. Очистить зеркало поможет обычная или четверговая соль. Его протирают соленой водой трижды, затем смывают соль водой и закрывают темной тканью. Во время процесса читают заговор: «Зеркало от негатива освобождаю, солью проблемы выжигаю, информацию накопленную стираю». Пользоваться зеркалом можно не раньше, чем через сутки. За это время уйдет весь негатив и сотрутся вредные программы.

Чистка зеркала святой водой. Маленькое зеркальце можно взять с собой на службу в церкви и окропить его святой водой. Большое интерьерное зеркало очищают следующим образом: в светлое время суток напротив зеркала ставят освященную церковную свечу, зажигают ее и читают молитву об избавлении от негатива. Свеча должна прогореть полностью. Затем на зеркало трижды брызгают святой водой, приговаривая: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». После этого в зеркало стараются не смотреть несколько часов.

Обряд по очистке зеркала. В случае, если зеркало стало источником негатива, ему в пару покупают новое карманное зеркальце, которое протирают соленой водой и накрывают тряпочкой. В темное время суток маленькое зеркальце ставят напротив большого, не глядя ни в одно из отражений, рядом ставят миску с солью и произносят: «Негатив с большого на малое переношу, страха не знаю, о многом не прошу. Все, что было дурного, из зеркала моего выметайся, негатив — стирайся». После этого маленькое зеркальце кладут отражением вниз в миску с солью, а большое зеркало протирают святой водой.