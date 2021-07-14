Канны-2021: Адель Экзаркопулос, Тимоти Шаламе, Изабель Юппер, Саша Лусс и другие на вечеринках в рамках фестиваля
Вечера на Каннском кинофестивале отданы не только под премьеры, но и под вечеринки, на которые гости смотра спешат после красной ковровой дорожки. Сегодня состоялись сразу два торжественных ужина: один провел бренд Louis Vuitton, а другой — благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Среди приглашенных на первое мероприятие были Адель Экзаркопулос, Тимоти Шаламе, приехавший в Канны на показ фильма Уэса Андерсона "Французский вестник", Изабель Юппер, Амина Муадди и многие другие. Ну а на вечере "Обнаженных сердец" гостей, среди которых были Саша Лусс, Даррен Крисс, Джулианна Хью и другие, принимала филантроп Алиса Вольская, которая занимается развитием фонда вместе с Натальей Водяновой (сама модель, очевидно, приехать не смогла).
Вечеринка Louis Vuitton состоялась в ресторане Fred L'Ecailler, куда некоторые гости приехали прямо с премьеры фильма "Голос любви" (Aline, The Voice Of Love). Изабель Юппер и Ноэми Мерлан даже не успели сменить наряды, но благо и на красной дорожке они появились в платьях Louis Vuitton.
Алиса Вольская, которая в прошлом году основала свое PR-агентство Avec, в Канны из Парижа прилетела только сегодня, анонсировав предстоящий вечер в сторис. Гости с удовольствием позировали у необычной фотозоны, воспроизводящей песчаный пляж, ну а затем собирались за столами в зале, чтобы послушать выступление Даррена Крисса.
Актер, прославившийся ролью в сериале "Хор" в этот вечер сам встал за синтезатор и исполнил несколько композиций: Даррен сам пишет музыку и является участником группы Computer Games.