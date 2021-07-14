Канны-2021: Адель Экзаркопулос, Тимоти Шаламе, Изабель Юппер, Саша Лусс и другие на вечеринках в рамках фестиваля

Вадим Карасев

Вечера на Каннском кинофестивале отданы не только под премьеры, но и под вечеринки, на которые гости смотра спешат после красной ковровой дорожки. Сегодня состоялись сразу два торжественных ужина: один провел бренд Louis Vuitton, а другой — благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Среди приглашенных на первое мероприятие были Адель Экзаркопулос, Тимоти Шаламе, приехавший в Канны на показ фильма Уэса Андерсона "Французский вестник", Изабель Юппер, Амина Муадди и многие другие. Ну а на вечере "Обнаженных сердец" гостей, среди которых были Саша Лусс, Даррен Крисс, Джулианна Хью и другие, принимала филантроп Алиса Вольская, которая занимается развитием фонда вместе с Натальей Водяновой (сама модель, очевидно, приехать не смогла).

Вечеринка Louis Vuitton состоялась в ресторане Fred L'Ecailler, куда некоторые гости приехали прямо с премьеры фильма "Голос любви" (Aline, The Voice Of Love). Изабель Юппер и Ноэми Мерлан даже не успели сменить наряды, но благо и на красной дорожке они появились в платьях Louis Vuitton.





Изабель Юппер





Адель Экзаркопулос





Тимоти Шаламе









Мелани Тьерри





Спайк Ли с женой ТонейДилан Пенн





Дилан и Хоппер ПеннКристиан ЛубутенМелита Тоскан дю ПлантьеТахар Рахим





Мария Бакалова





Амина Муадди





Ноэми Мерлан

Алиса Вольская, которая в прошлом году основала свое PR-агентство Avec, в Канны из Парижа прилетела только сегодня, анонсировав предстоящий вечер в сторис. Гости с удовольствием позировали у необычной фотозоны, воспроизводящей песчаный пляж, ну а затем собирались за столами в зале, чтобы послушать выступление Даррена Крисса.

Актер, прославившийся ролью в сериале "Хор" в этот вечер сам встал за синтезатор и исполнил несколько композиций: Даррен сам пишет музыку и является участником группы Computer Games.





Саша Лусс





Анна Кливленд





Алиса Вольская





Лара Лието





Джон КортахаренаЭллен фон УнвертФрида АасенКсения АдонтсНьевес АльваресДаррен КриссЛеди Виктория Херви





Паола ЛокателиДжессика Вэнг





Луис ПисаноДжулианна Хью





Хана Кросс