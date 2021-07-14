Канны-2021: Летиция Каста, Коко Роша, Нуми Рапас — обсуждаем дневные образы звезд

Вадим Карасев

Продолжаем отсматривать модные образы с Каннского кинофестиваля. От вечерних нарядов, которые мы уже обсудили ранее, переходим к самым запомнившимся дневным образам вчерашнего дня и традиционно выбираем самый лучший.

За фотоколлами в Каннах мы следим с не меньшим любопытством, чем за красными ковровыми дорожками, ну а вчера к одному из дневных мероприятий и вовсе было приковано особое внимание. Впервые после рождения ребенка в свет вышла Летиция Каста, которая вместе с мужем Луи Гаррелем представила фильм La croisade. На публике Летиция появилась в мини-платье с цветочным принтом и воротником-стойкой.

Цветочный принт выбрала и Мелани Лоран, образы которой мы уже обсуждали. Но появились в хронике и новые лица. Например, вчера в Канны прилетела Нуми Рапас, которая представит мистическую драму "Агнец". Фильм участвует в программе "Особый взгляд".





Летиция Каста в Saint Laurent









Мелани Лоран в Gucci





Нуми Рапас в Fendi





Наталья Османн (в Kalmanovich и украшениях Messika) с сыномМурад и Наталья Османн с сыном





Кока Роша





Ньевес Альварес в Alberta Ferretti





Канны-2021: лучший дневной образ 12 июля

Кукла ЛапидусПатриция КонтрерасЛетиция КастаМелани ЛоранНуми РапасНаталья ОсманнКока РошаНьевес АльваресКукла ЛапидусПатриция Контрерас