Канны-2021: Летиция Каста, Коко Роша, Нуми Рапас — обсуждаем дневные образы звезд
Продолжаем отсматривать модные образы с Каннского кинофестиваля. От вечерних нарядов, которые мы уже обсудили ранее, переходим к самым запомнившимся дневным образам вчерашнего дня и традиционно выбираем самый лучший.
За фотоколлами в Каннах мы следим с не меньшим любопытством, чем за красными ковровыми дорожками, ну а вчера к одному из дневных мероприятий и вовсе было приковано особое внимание. Впервые после рождения ребенка в свет вышла Летиция Каста, которая вместе с мужем Луи Гаррелем представила фильм La croisade. На публике Летиция появилась в мини-платье с цветочным принтом и воротником-стойкой.
Цветочный принт выбрала и Мелани Лоран, образы которой мы уже обсуждали. Но появились в хронике и новые лица. Например, вчера в Канны прилетела Нуми Рапас, которая представит мистическую драму "Агнец". Фильм участвует в программе "Особый взгляд".
Канны-2021: лучший дневной образ 12 июля
Летиция КастаМелани ЛоранНуми РапасНаталья ОсманнКока РошаНьевес АльваресКукла ЛапидусПатриция Контрерас