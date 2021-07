Канны-2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель, Поппи Делевинь и другие на премьере фильма "История моей жены"

Вадим Карасев

До завершения 74-го Каннского кинофестиваля остается всего несколько дней, однако во Францию продолжают прилетать знаменитости, чтобы примкнуть к гостям одного из самых престижных киносмотров в мире. Да и премьер нас ждет еще предостаточно. Так, сегодня состоялся показ ленты режиссера Ильдико Эньеди "История моей жены" (A Felesegam Tortenete / The Story Of My Wife).

Картина Эньеди, которая является экранизацией романа венгерского писателя Милана Фюшта, участвует в основном конкурсе. Действие фильма разворачивается в 1920-х. Джейкоб заключает пари со своим другом — он намерен взять в жены первую девушку, которая зайдет в кафе, где они сидят. Случайной избранницей Джейкоба оказывается француженка Лиззи, которую сыграла Леа Сейду. Вскоре после свадьбы Джейкоб начинает подозревать, что Лиззи ему изменяет...

Что до звездных гостей премьеры, то главной звездой красной дорожки этим вечером стала Шэрон Стоун.

Во-первых, последний раз актриса появлялась на Каннском кинофестивале аж семь лет назад. Во-вторых, отдельного внимания заслуживает наряд Стоун — перед фотографами она появилась в платье Dolce & Gabbana нежно-голубого цвета с декором в виде ярких цветов.

Посетили мероприятие и другие знаменитости: Поппи Делевинь, Джон Кортахарена, бывшая возлюбленная Эдриана Броуди Лара Лието (к слову, днем ранее актер появился на фестивале уже с новой возлюбленной — Джорджиной Чапман, бывшей женой кинопродюсера Харви Вайнштейна) и не только.





Вильма Эллес









Сон Кан Хо и Джессика Хауснер





Елена Бадри









Людовика Пагани





Анна Ривьера