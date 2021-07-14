Кармические причины одиночества

Вадим Карасев

Одиночество может быть причиной проблем, идущих из прошлого. Это может быть кармическим испытанием. Эксперты в этой области рассказали о том, какими именно бывают кармические причины проблем в любви.

Если вы одиноки, не теряйте веру в лучшее. Возможно, что в скором будущем вы встретите любовь из прошлой жизни, потому что так захотели еще до своего появления в этом мире. Сильных и счастливых людей отличает смирение и умение ждать.

Вы выбрали такой путь сами

Возможно, что в прошлой жизни вы осознали, что вам необходимо пройти путь одинокого человека. Перед тем, как послать вас снова на Землю в новом воплощении, высшие силы заранее заложили в вас программу одиночества. Такое бывает, когда душа сама хочет прожить такую судьбу. Возможно, что это прописано в вашем жизненном сценарии. Обязательно попробуйте проанализировать свои мысли и желания. Возможно, что вам не нужна любовь, и это желание лишь навязано обществом.

Есть также шанс, что в прошлом воплощении вы очень любили человека, но он вас покинул, поэтому вы провели остаток жизни в уединении, и эта программа передалась в нынешнюю вашу жизнь.

Вы отвергли кого-то в прошлой жизни

Вполне возможно, что в прошлой жизни вас обожали многие люди или кто-то очень хотел быть с вами, но вы отвергли этих людей. Теперь вы расплачиваетесь за боль, принесенную тем, кто любил и нуждался в вас. Чтобы найти любовь, вам потребуется совершать больше добрых поступков. Только так вы сможете хотя бы частично приблизиться к счастью в любви.

У вас есть другая, более важная задача

У многих людей есть кармические задачи, которые обязательно необходимо решить. Иными словами, ваша судьба — это не удача в любви и создание семьи, а нечто иное. Например, служение людям, изобретение чего-то очень важного. Гениальные и высокодуховные личности часто бывают одинокими.

Привязанность к человеку из прошлой жизни

Вы так сильно любили человека, что до сих пор привязаны к нему энергетически. Попробуйте вспомнить, снятся ли вам сны про такого человека. Он может менять облик, голос, но во сне вы всегда пытаетесь связаться с кем-то, поговорить. Вам снится, что вы любите человека, а он пропадает. Это может указывать на то, что вы до сих пор не отпустили ту былую любовь.

Ошибки в этой и прошлой жизни

Карма может настигать нас мгновенно. Например, если вы нехорошо обошлись с кем-то, вас могут бросать любимые люди до тех пор, пока вы не попросите прощения или как минимум не признаете свою вину. Постарайтесь проанализировать свои поступки из прошлого, чтобы понять, не делали ли вы кому-то больно. Вы могли совершить плохой поступок, но не понять этого. Теперь мироздание пытается вам на это намекнуть, чтобы вы смогли исправиться и попросить прощения за предательство или грубость.

Вы ждете, что случится чудо

Ваш характер таков, что вы не можете заставить себя действовать. Вы можете только ждать, что все изменится само по себе. Это не совсем кармическая проблема, но возможно, что эта черта характера перешла к вам из прошлой жизни, в которой вы получали абсолютно все по малейшему требованию. Теперь судьба сделала так, что вам приходится прикладывать усилия. Научитесь самоанализу и постарайтесь понять, что вы не центр Вселенной. Вам нужно работать над тем, чтобы найти любовь. Учитывая, что у вас есть желание исправить одиночество, первый шаг уже сделан. Наберитесь терпения.