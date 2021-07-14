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«Катюша» вышла в бой 80 лет назад

«Катюша» вышла в бой 80 лет назад

00:17  Автор: Евгения Филиппова



Впервые применили в бою легендарную боевую пусковую установку БМ-13, прозванную «Катюшей», 14 июля 1941 года.

Многозарядную пусковую установку создали в 1938-1941 годах в НИИ № 3 НКБ под руководством конструктора Андрея Костикова. Её смонтировали на грузовом автомобиле ЗИС-6. Заряжали её реактивными снарядами калибра 132 миллиметра. В марте боевую машину испытали, 21 июня приняли на вооружение, а уже 14 июля опробовали в боевых условиях.

В этот день экспериментальная батарея реактивной артиллерии под командованием капитана Ивана Флёрова обстреляла из «Катюш» войска и технику неприятеля на железнодорожном узле города Орша. «Нанесли удар по фашистским эшелонам на железнодорожном узле Орша. Результаты отличные. Сплошное море огня”, — писал командир в журнале боевых действий.

День 14 июля в истории


Через полтора часа после первого удара последовал залп по переправе вражеских войск через Оршицу. По записям Флёрова, выстрел нанёс неприятелю большие потери в живой силе и боевой технике, вызвал панику в его рядах, а тех, кто уцелел на другом берегу, советские подразделения взяли в плен. 

В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе произвели примерно 10 тысяч машин реактивной артиллерии разной модификации.


#история #война


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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