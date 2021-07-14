Китай начал торговать квотами на вредные выбросы

Вадим Карасев

Власти Китая начали торговать квотами на вредные выбросы – соответствующая система заработала на Шанхайской экологической и энергетической бирже. Она получила название Emissions Trading Scheme (ETS).

Как сообщает агентство Bloomberg, суть нововведения заключается в том, что правительство начало продавать электростанциям право на определенный объем выбросов углекислого газа. Если годовая квота оказалась не исчерпана целиком в силу использования более экологичных технологий, ее излишки можно будет перепродать.

Система позволит предприятиям, не желающим сокращать выбросы, продолжать легально функционировать, но закупая дополнительные квоты. Дополнительные расходы по задумке должны простимулировать обновление технологий.

"Выбросы CO2 пока оцениваются примерно в 6,18 доллара за тонну. Нам нужна разумная цена, чтобы продемонстрировать решимость Китая добиться углеродной нейтральности", – сказал замминистра экологии Чжао Инминь.

Пилотная версия системы уже была протестирована в ряде провинций. Аналитики опасаются, что при ее массовом внедрении может произойти обратный эффект – углеродоемкие предприятия еще больше расширят выбросы. Во избежание этого сценария Пекин намерен балансировать цены на квоты так, чтобы дать "положительный сигнал" компаниям, намеренным сократить выбросы.

Ruposters писал, что российским экспортерам предсказали потерю рынка Евросоюза из-за углеродного налога.