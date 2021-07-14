Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер спровоцировали слухи о свадьбе

Вадим Карасев

Минувшие выходные 42-летняя Кортни Кардашьян и ее 45-летний возлюбленный Трэвис Баркер провели в Лас-Вегасе. И, как теперь подозревают в сети, там они могли пожениться.

Слухи о свадьбе пары возникли благодаря стилисту Кортни Глену Коко, который поделился романтическими фотографиями влюбленных и оставил очень интригующий комментарий.

Теперь я понимаю, почему люди женятся в Вегасе. Вегас — это про любовь и отличное времяпрепровождение,

— написал он.





Что интересно, на всех снимках музыкант прикрывает правую руку своей возлюбленной, так что разглядеть обручальное кольцо (если оно у Кортни действительно теперь красуется на безымянном пальце) нельзя.

Сама телезвезда только еще больше запутала поклонников, написав интригующий комментарий к фотографиям с возлюбленным.

Что происходит в Вегасе...

— отметила она.

А 15-летняя дочь Трэвиса Алабама лишь подлила масла в огонь, опубликовав в своем блоге снимок отца и его возлюбленной и написав, что она очень за них рада.





О романе Кортни Кардашьян с барабанщиком группы Blink-182 стало известно в начале года. Знакомы они давно и долгое время были просто друзьями, но потом их отношения переросли в нечто большее.

Инсайдеры отмечали, что, вероятно, помолвка пары не за горами и Трэвис уже готов сделать возлюбленной предложение.

Ему нравится производить на Кортни впечатление,

— говорили они.

В официальном браке Кортни никогда не состояла, но у нее есть трое детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика. Баркер же был женат дважды. От второго брака у него есть сын и дочь.