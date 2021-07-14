Кремль анонсировал выдачу оружия казакам

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае формирования подразделений Росгвардии с казаками, их личный состав получит оружие так же, как и другие росгвардейцы.

Как сообщает РБК, Песков указал: де-юре эти люди в первую очередь будут росгвардейцами.

"Они будут служащими Росгвардии, почему им не выдавать [оружие]? Они перестанут быть казаками. Они де-юре будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями", — считает он.

Песков указал: речь идет о создании новых поздравлении, но они не будут казачьими сами по себе. С вопросом об особой форме пресс-секретарь посоветовал обратиться в саму федеральную службу войск национальной гвардии.

Никаких отдельных подразделений казачьих не будет, будет все в составе Росгвардии.

Ранее с инициативой интегрировать казаков в Росгвардию и систему государственного управления выступил полпред президента на Северном Кавказе Юрий Чайка. Президент Владимир Путин, указывает он, с этой инициативой согласен.